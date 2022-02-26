根據一份最新民調顯示，在年底登場的選戰中，台中市長盧秀燕的民調輾壓可能代表民進黨參選的前交通部長林佳龍、立委蔡其昌和何欣純等人。《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，盧秀燕看起來一定會當選，但林佳龍未嘗沒有一戰的機會，他更指出，目前林佳龍的各種動作和布局，其實是是想要逼總統蔡英文攤牌、談判。

TVBS民調中心公布的民調結果顯示，如果年底藍綠白「三腳督」，盧秀燕會以48%支持度，大勝林佳龍的33%、蔡炳坤的4%，未決定則為14%。若是民進黨改由蔡其昌出戰，會以25%的支持度輸給盧秀燕的52%，盧遙遙領先近3成，蔡炳坤支持度則僅4%、沒意見為18%。民進黨改派何欣純，則會以19%的支持度敗給盧秀燕的54%，盧秀燕整整領先3成以上，蔡炳坤則為6%、沒意見為21%。

吳子嘉25日在政論節目《關鍵時刻》中分析民調結果指出，盧秀燕有絕對優勢，看起來一定會當選，「選舉的變化很大，差15個百分點，林佳龍是有機會的才對」。但是，林佳龍在所有的談話中都沒有提到台中。

吳子嘉認為，林佳龍現在必須拚出一條路出來，他雖然是派系領袖，但要有一個位子，「我認為，新北是他最好的位子，但他突然說不選新北市長，所以現在撲朔迷離」。

吳子嘉指出，林佳龍是耶魯博士，當過國安會秘書長、民進黨秘書長，資歷非常完整，甚至還有可能參與競逐2024大選，但最後的變化在哪裡看不出來，「到最後他所有的說法背後都有一個目的，他最後一個目的就是逼蔡英文攤牌」。