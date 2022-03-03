台灣今（3日）上午9點多傳出大停電，災情遍及全台，影響數百萬用戶。中天新聞針對「全台大停電，台電宣布陸續陸續啟用核電。政府再次強調『沒有缺電』，你覺得？」進行街訪民調，結果顯示，很多民眾都挑選，「驚呆了！基輔沒斷電…台灣沒打仗竟然斷電」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》3日派出記者辮子妹針對「全台大停電，台電宣布陸續陸續啟用核電。政府再次強調『沒有缺電』，你覺得？」進行街訪民調，並提供6個選項供受訪民眾選擇：

1.我反省！可能是我愛不夠，才會停電

2.有事嗎！反核卻用核電，不缺電卻停電…

3.驚呆了！基輔沒斷電…台灣沒打仗竟然斷電

4.奔饋中！現在養一隻皮卡丘來得及嗎！

5.北電南送破功了啦…核四廠確定不重啟嗎？

6.有貓膩！攏係阿共ㄟ陰謀

該街訪民調結果，有20位受訪民眾參與這次投票，其中7人選擇選項1；5人選擇選項2；3人選擇選項3；4人選擇選項4；1人選擇選項5；0人選擇選項6。

很多民眾都表示，「烏克蘭打仗，打成這樣，都沒停電。我們又沒打仗，為什麼基輔沒斷電…台灣又沒打仗，然後竟然斷電」。

一位婦人表示，「現在養一隻皮卡丘來得及嗎？可能要養10隻才夠」。一位正妹則直言，「太頻繁了吧，之前有一陣子一直停耶」。還有一位年輕人開玩笑說，「有可能我愛的不夠，才會停電」。