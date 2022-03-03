全台3日大停電，台電初步調查稱，興達電廠於進行歲修時，出現人為疏失所造成。經濟部長王美花為此自請處分，台電公司董事長楊偉甫、總經理鍾炳利也表達請辭以示負責。淡江大學全球發展學院院長包正豪認為，王美花太過虛偽，非要搞個「自請處分」來假裝自己也承擔責任。

包正豪3日在臉書貼文表示，王美花是政務官，是政治任命的內閣官員，沒有也不必在乎考績的問題。一般公務員處分的記過申誡，對她都沒有用，她也不會在乎，也不必要，因為政務官就是拿官位負責。既然這樣，王美花「自請處分」，就是自認有過，就應該要辭職下台啊！說要自請處分，卻不下台，擺明是唬弄人的，當人傻嘛。

包正豪接著表示，王美花其實不需要這麼虛偽地「自請處分」，政務官是對政策負責，不是對轄下所有公務機關人員的行為負責。根據報導，若是人為疏失和政策無關，那王美花拔掉台電董事長和總經理，其實也就夠了。只不過，這人太過虛偽，非要搞個「自請處分」來假裝自己也承擔責任。

有網友認為，「依據公懲法，對政務人員還是可以免職、撤職、剝奪或減少退職金、減俸、罰款、申誡。一切要看蘇院長」。