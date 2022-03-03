今日（3日）上午9時，台灣各地出現無預警大停電；台電表示，高雄興達發電廠開關場發生事故，導致電廠跳脫，造成全國大停電。媒體人「逆風的烏鴉」表示，台電面對的「超完美風暴」已經形成，結構的問題不解決，這樣的問題將會不斷發生。

逆風的烏鴉3日在臉書貼文認為，今天的無預警停電，從興達電廠的意外來看，不管台電怎麼解釋，台電面對的「超完美風暴」已經形成，結構問題不解決，這樣的問題還是會不斷發生。

逆風的烏鴉接著表示，民進黨的發電政策高度朝天然氣傾斜。天然氣的問題，一是成本太高；二是儲存不易。這也注定必須墊高發電成本，而且沒有長期的穩定供電可能。在這種情況下，台電只能讓設備不斷運轉，甚至是降壓供電，長此以往，對於設備的損傷更大，但是又沒有辦法投入資源更新設備或電網，所以只能讓狀況一再惡化。

逆風的烏鴉憂心說，每個電廠都是定時炸彈，只是在等甚麼時候爆，而且現在電網又是全台併連，如果出狀況的是大電廠，那全台停電就無法避免。因此，台電將來的營運正不正常，將會高度和天然氣的價格和穩定供應與否掛勾。而在民進黨一元化的能源政策下，將來這個趨勢將會越來越明顯。

逆風的烏鴉建議，如果要避免無預警停電的狀況再發生，大概有兩條路：一是更多元化的能源政策，摒棄非核家園的口號；二是把台電的老舊設備、電網全部更新。但是第一個基本上不可能，第二個得花很多錢，要花大錢就得漲電價，而這是台電不敢做的。所以「超完美風暴」的因素已經齊備，而且將來不時會爆。