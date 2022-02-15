禽流感等連環因素造成國內缺蛋問題，國民黨立院黨團今開記者會批評農委會只會撒錢，還把錢撒在錯的地方。國民黨團總召曾銘宗嚴厲譴責農委會主委陳吉仲，並揚言接下來缺蛋問題若無法解決，還是繼續缺蛋的話，國民黨團要號召民眾去向陳吉仲「討蛋」。

國民黨立委吳怡玎指出，前些日子她的助理去超商買蛋，一顆蛋價格約新台幣12元，反觀用日本的網購網站查日本的雞蛋零售價，一顆平均才新台幣5元。吳質疑農委會目前作法根本治標不治本，農委會只會補貼，還補貼在錯的地方，造成結構性失衡。

曾銘宗表示，農委會過去一再保證不缺蛋，如今政府威信掃地，陳吉仲過年前一再保證供應無虞，一定買得到蛋，2月12日就在自己臉書證實每天缺蛋數量150到200萬顆，自己打臉自己，政府威信掃地。

曾銘宗說，陳吉仲在過年前說買不到雞蛋可以去找農委會，現在缺蛋要是還不改善，國民黨團會去拜訪陳吉仲，「也歡迎買不到雞蛋的群眾跟我們一起去找陳吉仲買雞蛋。」

曾銘宗批評，政府因應慢半拍，失能失靈，國內雞蛋生產資訊系統早就建立，去年禽流感大量撲殺雞隻，12月會開始缺蛋的狀況政府早就應掌握，為何反應這麼慢？陳吉仲在忙什麼？忙著開放福島農水產品進口？根本不重視消費權益跟食安問題。

國民黨團副書記長謝衣鳳表示，去年他就質詢過陳吉仲，國際物價上漲，讓飼料價格飆漲，連帶讓養雞成本增加，陳吉仲當時說會讓國內雜糧轉種「黃小玉」（黃豆、小麥、玉米），但實施這項政策的時間卻是「今年」，最愛補貼的陳吉仲，為何去年上漲的時候不做飼料價格補貼，整個產銷供應鏈出問題後，才開始撒錢，缺蛋問題根本是政府失能。

謝衣鳳表示，農委會當初抑制蛋價，就讓養雞場不想產雞，政院今年才說免徵「黃小玉」營業稅，讓飼料價格降低，但對已經沒有雞的蛋農而言，根本是緩不濟急，連鎖效應早已發生，撒錢政策沒有辦法預先解決供應鏈的問題。農委會不要自以為是上帝，坐在辦公室用想像的去操弄市場，應到產地去了解需求，「把手伸出市場，讓市場自己調節。」