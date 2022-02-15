國發會15日表示，美國智庫傳統基金會及華爾街日報發布《2022經濟自由度指數》，台灣在184個經濟體中排名第6名，維持2021年全球排名，僅次於新加坡、瑞士、愛爾蘭、盧森堡、紐西蘭；亞太地區排名第3，優於鄰近的韓國、日本、馬來西亞、泰國、及中國。

台灣平均總得分80.1，較去年78.6分增加1.5分，首次挺進至「經濟自由」國家(平均總分須超過80分)，僅與第4名盧森堡80.6及第5名紐西蘭80.6相差0.5分，再創台灣歷年最佳得分成績，為政府多年來推動經濟自由化獲得重大進展。

經濟自由度指數是以四大面向法律制度、政府規模、監管效率及市場開放及12項評比指標，進行評比；今年發布的《2022經濟自由度指數》評比期間為2020年7月1日至2021年6月30日。今年台灣12項評比指標，有4項指標得分進步：以司法效能94.2增加21.3分最多，投資自由70增加10分居次，再次勞動自由68.7增加8.3分，貨幣自由86.1增加1.8分。

國發會分析，今年台灣「司法效能」指標得分94.2增加21.3分最多之主因，在於2020年7月以後，司法院推動司法E化，建置科技法庭等措施，因應COVID-19疫情之法院正常運作，制定施行「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」，及建置商業法院審理重大商業紛爭等積極提升司法透明度及便利度措施，獲得今年經濟自由度指數評比的肯定。

「投資自由」指標得分70分增加10分居次，其主要原因在於2021年2月及3月經濟部進行二項友善外資投資措施，包括：建置「加速外資投資審查流程」，及「友善外國人來台投資取得我國梅花卡及就業金卡快速審查」等機制，此努力獲得此評比的肯定。「勞動自由」指標得68.7分增加8.3分，主要是《2022經濟自由度指數》肯定勞動部制定「中高齡者及高齡者就業促進法」，以提升中高齡勞動參與及促進高齡者再就業。另「貨幣自由」指標得86.1分增加1.8分，主要原因係中央銀行因應金融數位化及外匯業務經營趨勢，簡化銀行申請許可辦理外匯業務等措施。

國發會表示，就今年相關部會延續推動經濟自由化的動能與企圖心，展望臺灣明年《2023經濟自由度指數》可望持續推進排名。