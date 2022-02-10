中科院天弓飛彈驚傳有中國製的零件充斥。民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今日於黨團記者會表示，此零件全世界只有一家美國廠商在做，中科院卻還採公開招標，代表投標設計有問題，自己要檢討。

鄭運鵬指出，這次的天弓飛彈採購弊案，是中科院自己主動發現，但其實這次的採購案中有個漏洞，就是當中「控制晶片」零件，全世界只有一家美國廠商在做。

鄭運鵬說，雖這次是中科院主動發現有問題，但既然知道全世界只有一家在做，而且原廠的代理商也有在台灣投標，結果卻還沒投到，這代表當初在採購時的投標設計，就應該設定為限制性招標而非公開招標，這不是圖利問題，本來就只有一家在做。

鄭運鵬表示，中科院自己應該要檢討內部採購作業，為何要做開放投標？這反而是被企圖欺騙的不良採購廠商有空間來投標、魚目混珠，若當初採限制性招標可能就沒問題。

鄭運鵬說，現在變成原廠的代理商標不到，結果來路不明的廠商，跟你說拿的到原廠貨，還比較便宜，這點本身就值得質疑，若內部採購程序不符合實情，反而會導致更多不肖商人介入，這點中科院應該要檢討。