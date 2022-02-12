近期各項民生物資上漲，民眾黨立法院黨團昨呼籲政府別只靠凍漲「治標」，應善用供應鏈進行長遠調節，民進黨團幹事長鄭運鵬卻回應，物價上漲與薪資上漲連動，對國人來講都是正面訊息。民眾黨立委蔡壁如今日痛批，鄭運鵬的說法是典型不讀書、不研究現況，只會幹話治國的政治人物典範。

民生物資近期「漲聲」響起，政府接連出手祭出凍漲，希望穩定物價，引發民眾黨團批評。未料，鄭運鵬卻反批民眾黨「不能見樹不見林」，薪資上漲帶動物價上漲，除了物價外，薪資上漲對國人而言是正面訊息。

對此，蔡壁如痛批鄭運鵬是典型不讀書、不看新聞、不研究現況的政治人物，只會幹話治國。蔡壁如說，物價上漲是不爭的事實，執政黨團立法院黨團的幹事長竟然說物價上漲帶動薪資上漲，對國人是正面訊息，令人看不下去。

蔡壁如引用主計總處日前發布的統計打臉鄭運鵬，剃除物價因素後，實質經常性薪資為4萬1391元，年減0.05％，為2017年以來首度負成長，意即薪資追不上物價，實質購買力降低，怎麼叫民眾正面看待？諷刺「民進黨既然做不到苦民所苦，又如何能解民所苦？」

蔡壁如說，如果鄭運鵬認為物價上漲是正面訊息，是否要請行政院長蘇貞昌廢除物價穩定小組，讓物價自由漲，薪水才會跟著漲。蔡壁如大酸，如果是如此，未來看到便當店漲價要覺得開心，因為業者是在幫忙加薪，以後也不用講通膨指數，只要講被動加薪指數就好。