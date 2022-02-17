俄羅斯是否從烏克蘭邊境撤軍的消息仍待證實，周三美股主要指數盤中走弱，惟聯準會發布的1月會議紀要較市場預期溫和，帶動大盤從低點反彈，終場主要指數幾近收平。

★主要指數

道瓊指數下跌54.57點或0.16%，收在34934.27點。道指在開低後，盤中一度下挫近350點。

標普500上漲3.94點或0.09%，收在4475.01點，盤中一度跌0.93%。

那斯達克指數收跌15.662點或0.11%，為14124.095點，盤中一度重挫近1.5%。

費城半導體指數上漲1.235點或0.03%，為3555.688點。

★消息

俄羅斯宣稱正在從烏克蘭邊境撤軍，但美國與北約表示俄國到周三仍在烏克蘭附近集結軍隊，同時也質疑俄羅斯總統普丁想透過談判化解危機的意願。

聯準會發布1月會議紀要，內容顯示該央行準備啟動升息以遏阻通膨進一步走高，但強調何時展開行動以及升息速度仍取決於經濟數據與每次會議情況。在1月會議上，聯邦公開市場委員會（FOMC）決策官員雖然通過利率按兵不動的決議，但也暗示最快可能在3月結束購債並調升基準利率。會議紀要則顯示央行官員同意或許很快就需要升息與大幅縮減資產負債表，卻沒有釋出任何3月將升息50個基點（2碼）的訊息，也未暗示啟動縮表的時間點，市場認為這顯示聯準會的政策立場未如預期強硬。

根據CME FedWatch工具，市場預測3月升息2碼的機率從上周的逼近百分百遽降至約44%。

美國商務部公布，1月零售銷售額較去年12月大幅成長3.8%，優於市場預估的月增2%，並創下10個月來最大增幅。

俄烏緊張局勢反覆，周三紐約期油反彈勁揚1.72%，收在每桶93.66美元。布蘭特期油上漲1.64%，收在94.81美元。

美國1月工業生產指數月增1.4%，優於市場預估的月增0.5%。製造業產出成長0.2%，符合市場預期。

★分析

DRW Trading策略師Lou Brien表示，聯準會的鷹派立場並不像先前認為的那樣強硬，這似乎暫時救了股市。市場原本擔心聖路易斯聯準銀行總裁布拉德的激進政策立場會更受到認同，但實際情況似乎並非如此。

LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick表示，在俄烏局勢方面，沒有消息就是好消息，當地的地緣政治風險持續降溫，全球市場已經平靜下來。聯準會並未像六周前那樣投出那種鷹派「曲球」，這讓許多投資人鬆了一口氣。此外，1月零售數據意外強勁，證實美國消費力道仍相當穩健，給經濟前景帶來好兆頭。

★類股

標普500指數11大類股僅科技股與通訊服務股收黑，分別跌0.17%和0.2%。能源股上漲0.76%，漲幅最大，其次為材料股漲0.65%。金融股收平。

★重磅股

科技巨頭漲跌互見，臉書母公司Meta跌2%、蘋果跌0.14%、亞馬遜漲1.02%、谷歌母公司Alphabet漲0.83%、網飛跌2.30%、特斯拉漲0.10%。

晶片股方面，超微跌3.11%、輝達和美光微漲0.06%、應材漲0.8%、高通跌0.23%、英特爾跌0.43%。

★焦點股

媒體集團ViacomCBS上季獲利表現不如預期，股價重挫17.8%，收在29.58美元。

短期租房平台Airbnb上漲3.6%，收在186.64美元。受惠於國內旅遊升溫，以及租房時間拉長與租金上漲，該公司上季財報與本季營收展望意外強勁。

德文能源（Devon Energy）上季業績優於市場預期，股價收漲4.7%，為53.85美元。

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）上漲1.26%，為386.90美元。該公司獲選開發新一代美國海軍陸戰隊5G通信原型設備。

電商平台Shopify崩跌16.04%，收在746.85美元。該公司上季營收獲利優於市場預期，但警告這場大流行病給業務帶來的助益持續消退，2022上半年營收增長可能放緩。

有「元宇宙第一股」之稱的線上遊戲平台Roblox股價暴跌26.51%，收在53.87美元。隨著疫情降溫與生活逐漸回歸正常，線上遊戲熱潮退燒，該公司上季營收獲利不如市場預期。

★台股ADR

台積電ADR跌0.74%、日月光ADR漲0.53%、聯電ADR跌0.81%、中華電信ADR漲0.53%。