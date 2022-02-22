台股今(22日)開低走低，收在17969.29點，跌破萬八大關，重挫252.2點，三大法人賣超442億元，其中，外資就賣超386億元，賣超最多是聯電，共賣超4萬2766張，外資也賣超台積電1萬2998張，不僅賣晶圓雙雄，航空雙雄、元大台灣50(0050)都在賣超之列。

俄烏緊張局勢升高，國際股市被嚇趴一片，台股也開低走低，不僅跌破萬八關卡，季線也告失守，觀察法人資金變動情形，外資及陸資賣超386.63億元最多，自營商賣超93.91億元，投信則連16買，今再買超37.76億元，合計三大法人賣超442.78億元。

權值股王台積電收在627元，下跌5元，跌幅0.79%，雖守住季線，但仍在外資賣超前10名之列，外資賣超前10名個股依序為聯電、長榮航、群創、開發金、華航、新光金、元大台灣50(0050)、國泰台灣5G+(00881)、國泰智能電動車(00893)以及台積電。

至於外資買超前10名個股則為期街口布蘭特正2(00715L)、華通、華邦電、富邦NASDAQ反1(00671R)、旺宏、大同、長榮、榮運、定穎以及興富發，除了2檔反向ETF、2檔運輸股、多檔電子股外，一向被視為高殖利率標的的興富發也成為外資買超第10名個股。

如果再觀察投信買超超排行前10名個股發現，外資賣超的群創、長榮航也在投信賣超前10名個股之中；土洋同買超的則有華邦電；至於土洋對作的則有開發金、華航。