俄烏危機持續影響全球股市，傳美國已經警告烏克蘭，俄羅斯大軍將在48小時內全面入侵，雙方衝突升溫。台股今（24日）以17979.53點開出，下跌逾116點，隨後跌幅擴大至超過230點，台積電早盤一度挫低10元。

周三美股三大指數皆收黑，道瓊工業指數下挫464.85點（或1.38%），收在33131.76點，標普500指數跌79.26點（或1.84%），以4225.50點作收，那斯達克指數下滑344.03點（或2.57%）收在13037.49點，費半指數挫跌78.26點（或2.33%）收3277.80點，台積電ADR跌1.01元（或0.86%）收在115.9美元，聯電ADR則收平盤。

台股昨（23日）無懼國際情勢不穩的威脅開低走高，終場收在18055.73點，上漲86.44點收復季線，成交值2689億元，權值股台積電雖收跌2元，但運輸股扮演撐盤要角，海陸空運齊揚，榮運、志信、中櫃都以漲停作收。

三大法人合計賣超104.98億，外資（不含自營商）賣超121.8141億，自營商賣超3.6662億，投信買超20.4915億為連17買。