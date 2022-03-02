台股加權指數2日開低在17864.11點，權王台積電（2330）開低在601元，壓抑指數表現，大型權值股聯電（2303）、台達電（2308）、鴻海（2317）及金融股富邦金（2881）、國泰金（2882）紛紛走弱，但在塑化、鋼鐵、化工等非電族群力撐下，台股早盤指數跌點在60點附近震盪。

受到俄烏危機持續惡化、油價飆高的衝擊，美國四大指數全面下挫，由金融、半導體類股領軍下殺。

道瓊工業平均指數3月1日終場下跌1.76％（597.65點）、收33294.95點。那斯達克指數下跌1.59％（218.94點）、收13532.46點。費城半導體指數重挫3.64％（124.68點）、收3304.85點。

元富投顧指出，俄烏戰爭短期無法結束，且愈拖延，俄羅斯被全球經濟制裁的壓力愈大，金融市場波動也持續。

投資人逐漸把焦點又拉回美國升息上，3月份聯準會（FED）升息的幅度，升息頻率，也是牽動股市的另一項因素，一般預期，若FED升息在1～2碼，是可以接受的，而今年5～7次也還合理，美股此波回檔也有14～23％不等，已經超過1994年以來的四次升息回檔幅度，未來幾周若美股不再破底，3月下旬到4月份，台股也有可能落底。

指數暫看17500～18500點區間，元富投顧建議伺震盪汰弱換強。