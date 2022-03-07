國泰金(2882)率先公布提列俄羅斯債券預期信用損失26億元，隨著大盤的重挫，壽險金控股國泰金、新光金(2888)跌幅3.5～5％，國泰金跌破60元關卡，新光金面臨10元保衛戰，整個金融指數也在壽險股領跌下，金融類股指數跌幅超過3％。

俄烏戰爭不停歇，重創國際股市，國際間對俄羅斯祭出制裁，俄羅斯債券價格大跌，壽險業提列多少減損，也被市場關注。國泰金提早公布2月獲利，同時，也公布國壽認列2月俄羅斯債券預期信用損失26億元。

國壽持有俄羅斯債券帳面價值250億元、成本約200億元，約當損失率13％，而台幣兌美金雖成變貶值，台幣對其他亞幣呈現升值態勢，故國壽增提外匯準備金46億元，合計一次性提列72億元損失。

法人認為，考量美國10年期公債殖利率仍舊看升，再加上國泰金現金股利殖利率可期，仍看好國泰金長期發展，但受俄烏戰事影響，恐壓抑近期表現。

新壽俄羅斯債券曝險部位在去年第四季底是290億元，9成以上擺在不影響損益與淨值的會計科目AC（攤銷後成本），上周六新光金指出還在估算，原本預計3月15日法說會回應外界疑慮，但國泰金已經公布，是否跟進提前還要看內部決定。