德股大漲7.6%，推進歐股強勁收高。在烏克蘭危機引發股市暴跌之後，投資人開始回過頭來搶購受重創的股票。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲19.44點或4.68%，為434.45點，為近兩年最佳單日表現。義大利股市和法國股市分別漲6.95%和7.13%。此前受創的銀行股、汽車股、旅遊股分別上漲7.5%、9.5%、8.3%。

歐股此前連四個交易日下跌，特別是受到美國禁止俄羅斯石油影響。至本周二，德股和義大利股市已從今年歷史高點下跌了20%，投資人稱之為熊市的開始。

俄羅斯和烏克蘭表示願意對話，消息傳來提振市場信心，也振奮了全球股市。

Equiti資本的市場分析師David Madden說，西方國家似乎市對俄羅斯發起一場經濟戰爭，而不是軍事衝突，此一事實也提振整體信心。

由於對俄羅斯能源供應曝險最多，讓德國DAX指數此前重跌，周三則大力彈升7.6%，為自2020年3月以來最大漲幅。

Madden補充表示，DAX股價的上漲顯示了逢低買進和空頭回補的雙重特徵。

歐元區銀行股周三上漲近10%，但是該次指數今年以來，至今仍慘跌13%，主要是歐洲央行收緊政策的不確定性，以及烏克蘭危機衝擊經濟的預期。

歐洲央行將在周四召開會議，行長拉加德(Christine Lagarde)可能會提出證明，認為歐元區的通膨是可控制的。

以大宗商品為主的英國富時指數漲3.2，為歐洲夥伴股市當中漲幅較小者。油價在周三回落，讓能源股和採礦股表現稍遜色。

愛迪達大漲13.6%。該體育品商表示，中國業務預計今年彈升；但公司也警告，俄羅斯業務的中斷，今年將有2.5億歐元銷售損失的風險。

德國郵政在公布去年營業利益增長65%之後，股價上漲12.5%。

在股市廣泛反彈的推動下，義大利裕信銀行和法國巴黎銀行各自上漲約10%。兩家銀行此前都因對俄羅斯曝險較多而跌深。