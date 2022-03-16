台中市興中街大火釀6死，也燒出老舊建物管理與弱勢戶的居住權等問題。台中市議會16日專案報告，市議員黃守達等人抨擊，這次火警的建築為列管的「寄宿舍」，卻未依法公安申報，市府橫向聯繫有問題；此外，多名議員也關切弱勢民眾的居住權，要求針對租賃問題研議相關自治條例或辦法。

黃守達指出，台中市目前有1600多處「寄宿舍」，這次火警釀6死的大樓也是其一，早就在消防局列管中，都發局卻未確實掌握情況、還說該建築不必公安申報，根本是市府內部局處不同調，要求清查全市現有的寄宿舍，了解其中多少處有違法隔間情況。

市議員張家銨、陳淑華則說，有民眾陳情非法民宿問題，但市府各單位踢皮球，尤其在公共區域堆置雜物的情況，市府執法應更確實且有力；東海商圈前幾年曾發生氣爆案，也是發生在出租大樓，市府應盤點住商混合大樓的逃生現況，並列出高風險者，不要再有阻礙逃生的情況出現。

市議員李中表示，興中街大火的受災戶許多都是經濟弱勢民眾，以往市府興建社會住宅，以較寬鬆的條件開放弱勢民眾入住，他建議未來可再放寬資格、要求收入條件縮減為總體收入至少20％、甚至10％；此外，市府也可研議制定自治條例，強制要求租賃公會代管多住戶套房大樓。

都發局指出，目前已針對3月6日發生火警的興中街住宅，在違反建築法部分重罰144萬，也將全面清查類似個案38處，並籲請中央修法、提升住宅用火災警報器等；另在社宅部分，未兼顧年輕人與關懷戶的負擔能力，租金分別以市場行情5至7折收取，低收或中低收入者則為市場價的65折。