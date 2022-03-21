基隆市公車長年負債，去年公車營運改革小組開會提出4大改革，其中一項是針對65歲以上長者的社福卡設定60次點數上限，但市長林右昌認為，使用規範調整，能省下500至600萬元，但這是公共服務中重要一部分，市府還能承擔。

基隆市65歲以上者長使用社福卡搭乘各路線，包含夜間公車，皆享免費優惠，費用皆由市府埋單，且每月不限使用次數，但市公車長年負債，市議會多次針對債務討論解方。議員王醒之表示，曾提及比照雙北設置點數限制，每年可以節省數百萬元支出，並在去年公車營運改革小組會議時提出，盼權責單位能盡速有所作為。

對此，林右昌在基隆市議會臨時會回應，若要調整社福卡免費使用規範，宜有票證資料評估分析、凝聚共識，以及社會創新配套方案實施；他提及， 65歲以上長者在基隆能免費搭車，並沒有點數上限，主要涉及市公車未民營化，仍由市府營運，雖然說不上是福利，卻是公共服務中重要的一部分。

林右昌說，據團隊統計，若比照雙北採取點數限制，經費約能減少500到600萬元，但在金額、政策評估上，能省下幾千萬在社會說服力比較高，他認為，目前這筆金額市政府還可以負擔得起，對於此項政策採取保留態度。