本土又兩位數！新北基隆14人確診 境外移入大增122例

基隆今新增3例本土個案，其中40多歲女子（案22595）24日發病，就醫採檢陽性，Ct值僅13.4，病毒量相當高。另一名同行的50多歲男警（案22596）也確診，無症狀、Ct值27。

該名男警曾和基隆市長林右昌合照，卻沒有戴上口罩，林右昌將居家隔離3天進行觀察；中央流行疫情指揮中心建議採檢。至於第3名確診者，則是案22595的朋友（案22597、30多歲女性），同樣無症狀，被匡列後檢出，Ct值13.7。