基隆確診警沒戴口罩 與市長合照 林右昌居隔3天 14:162022/03/25 中時新聞網 王嘉慶 、 何立雯 、中時、 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市長林右昌因與確診者合照，將居家隔離3天。（陳敬哲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土又兩位數！新北基隆14人確診 境外移入大增122例 訂閱影音： 中時新聞網 基隆今新增3例本土個案，其中40多歲女子（案22595）24日發病，就醫採檢陽性，Ct值僅13.4，病毒量相當高。另一名同行的50多歲男警（案22596）也確診，無症狀、Ct值27。 該名男警曾和基隆市長林右昌合照，卻沒有戴上口罩，林右昌將居家隔離3天進行觀察；中央流行疫情指揮中心建議採檢。至於第3名確診者，則是案22595的朋友（案22597、30多歲女性），同樣無症狀，被匡列後檢出，Ct值13.7。 陸疫情延燒 長春市本土確診累計破萬例 化工廠群聚案5460人採檢結果出爐！陳其邁曝「恐還有確診者」 #基隆 #確診 #本土 #林右昌 #居隔 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 談解封太早 醫：這國疫苗覆蓋率與台相近「日增20萬確診」 00:222022/03/25 生活 台南再增1校停課 龍潭國小2童曾接觸高雄確診者遭匡列 13:292022/03/24 生活 高雄今暴增13例本土 指標個案40多歲女Ct值18 11:202022/03/24 生活 專案泡泡確診＋2 論壇活動喊卡 04:102022/03/24 生活新聞 本土今＋15「全是突破性感染」 專家示警：沒有放鬆的本錢 19:482022/03/24 生活 「基隆要塞司令部」風華再現 4／22五色溝紋磚絕美亮相 10:422022/03/25 生活 大陸本土病例增 長春市累計破萬 04:102022/03/25 焦點新聞 老婆小松菜奈同天染疫停工隔離 菅田將暉為確診道歉 16:442022/03/24 娛樂 本土又兩位數！新北基隆14人確診 境外移入大增122例 13:502022/03/25 生活 上海單日確診近千人 體育館隔離輕症、無症狀者 04:102022/03/24 產業財經 韓國疫情失控 權威醫竟說「沒確診的人都沒朋友」引爆眾怒 21:452022/03/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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