宇峻奧汀（3546）24日公布2021年獲利表現，2021年歸屬於母公司業主淨利為2.89億元，優於2020年的2.64億元，寫下歷史新高。基本每股盈餘6.01元，略遜於20202年6.2元。宇峻董事會也同步通過盈餘分配案，決議配發現金股利5元，以24日收盤價86.3元計算，現金殖利率達5.79％。展望2022年營運，宇峻將推出五款遊戲新作，並以動畫、遊戲雙管齊下，並強攻海外市場，包括日、韓、東南亞等地，全年營運展望樂觀。

宇峻今年前兩個月營收2.87億元，較去年同期略減1.56％。展望今年營運，以近期來看，宇峻陸續為旗下遊戲推出改版，包括《三國群英傳—霸王之業》、《sin七大罪～魔王崇拜》等，將有望透過改版再次帶動遊戲熱度。另外，宇峻近期《三國群英傳M》也與《霹靂布袋戲》跨界合作，推出超值虛寶，在兩大知名IP聯手下，將有望為《三國群英傳M》營運帶來新動能。

宇峻奧汀表示，兩款休閒產品《拉斯維加娛樂城》及《寶島娛樂城》營運去年受到疫情帶動，營運表現亮眼，其中《拉斯維加娛樂城》受疫情推升玩家成長，2021年營運創下歷史新高表現，《寶島娛樂城》2021年的營收也成長10～15倍。宇峻表示，2022年兩款休閒遊戲將陸續推至美國、日本、東南亞等市場，預期2022年整體休閒遊戲的表現將優於去年。

在新產品部分，除了遊戲以外，宇峻也將以動畫打開市場，今年第一季率先以《幻想三國誌：天元靈心記》動畫打頭陣，同時將把《幻想三國誌》第一～第四代在steam上推出；第二季則將發行《Sin七大罪》全球英文版，將瞄準美國市場推出。

第三季則將推出跨平台遊戲《幻想三國誌：天元異事錄》、《曉之軌跡》韓國版。另外，也將推出新遊戲，包括自研的SLG產品《三國群英傳戰略版》，以及情境解謎類遊戲《蔓不生長》，該遊戲是與獨立開發者合作，第二季將先在Steam發行體驗版，宇峻則擁有全球發行權。體來說，宇峻奧汀2022年在動畫、新手遊以及海外市場帶動下，營運將有望持續向上。