長榮海運獲利大爆發，2021年豪發40個月年終，引來外界羨慕眼光！至於科技產業，大多則以年度分紅、績效獎金來回饋員工，獎金也是相當誘人。近日一名工程師在PTT以「GG開獎」發文，分享了台積電分紅開獎，短短「32 5.5y 3m」一串數字及英文，代表他職等32，年資5.5年，分紅領到3個月，貼文一出，就有網友在留言區計算，透露這位原PO整年可以領到304萬，羨煞許多人。

網友計算出工程師的驚人年收（圖／Shutterstock）

文章曝光後，立刻釣出網友估算，表示像原PO這樣職等32的工程師，月薪絕對超過8萬元，表示「新人碩士56K，新人博士74K，原PO底薪8萬元，1季3個月，1年8次，加2個月年終（12+2+8*3）」等於原PO一年領了38個月，足足有304萬元。其他網友們看到後也羨慕表示「人生只有一次，加入台積電不要不信」、「難怪我朋友晚上約房仲吃飯」、「我同學在台積電10年，已經買5、6間房了」，眾多留言中，有網友指出「原PO這包是領去年第4季，也就是10到12月，台積電試用期前3個月沒分紅，所以你這包要領完整，要7月初就來才行」。

其實對於台積電的薪資及分紅等話題討論熱度一直居高不下，眾多網友也對如何能加入台積電非常好奇，不過提醒大家所得與收入將是成正比的，期望坐領高薪之餘，也應該各方面多加評估囉。