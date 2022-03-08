台股今（8日）重挫超過350點，收在16825.25點，近三個交易日累積下殺超過千點，已從年初18,619高點暴跌超過9.6%，投資人擔憂台股空頭成形？對此，法人認為，不一定是落入空頭局勢，當大盤跌幅超過3成時，才有高機率形成空頭，目前則未出現此狀況，但若大盤出現空頭，所有類股都會受到影響。

台股上周四（3日）收在17,934.40點，但從上周五（4日）開始連跌3個交易日至今天收盤的16,825.25點，累計跌點超過千點，若從昨（7日）重挫557點開始算，光兩天台股就慘摔超過910點。

從年初的高點開始算，台股已下跌超過9.6%，而美股道瓊從1月4日的歷史高峰跌約10%，陷入大幅修正階段，而那斯達克指數則從去年底歷史高峰回檔約20%，跌入熊市。

法人點出，普遍認為股市從高點回落2成，代表多頭格局走勢終結，但不一定轉為空頭格局，而若跌幅超過3成，才比較能夠判定是進入空頭，而目前尚未出現此狀況，但若大盤出現空頭，所有類股都會受到影響。

此事也引起PTT網友們熱烈討論，「空頭鐮刀咻咻咻」、「空軍大集合」、「看來還是要美股先止跌，才有希望了」、「只要我大哥普京大帝還沒輸，就是我大空軍主場」、「普丁根本是股市空軍總司令」、「美股如果不止跌，真的還會繼續殺。」