台股今（7日）收盤重挫超過550點，台積電暴跌19元收在576元，市值也應聲跌破15兆大關，台股大跌引起PTT網友們熱烈討論，不少人逢低加碼搶進場，台積電零股也爆出歷史天量。台積電股價摜破600元信心關卡，有達人曾點出台積電年線在600元左右，即使短期得面臨外資賣超壓力，但從中長期角度來說，在年線買台積電絕對不吃虧，但另一派則認為，台積電合理價位落在550元，主要原因則與十年期美債殖利率有關。

台積電開盤即跳水大跌15元，隨後賣壓持續出籠，最低觸及575元，終場收在576元，暴跌19元（或3.19%）台積電過年前以636元封關，過年後至今已大跌60元，重挫近10%，截至上周，台積電遭外資連十賣，合計超過25萬張，被提款超過千億。

不過台積電股價崩跌至今年新低也吸引許多散戶買盤進駐，零股交易爆出1056萬股巨量，甚至連ETF 0050也出現破紀錄的538.7萬股交易天量。此事引起PTT網友們熱烈討論，不少人喊買「600以下的台積電是天上掉下來的禮物」、「繼續撿台積零股」、「600以下繼續撿台積電零股」、「台積電跌這麼多，就是加碼的時候」、「沒想到台積電還會有跌破600的一天。」

值得一提的是，財經專家黃世聰先前曾在「聰明理財大小世」節目中表示，台積電年線在600元附近，去年以來幾乎從沒跌破過年線，上次失守年線已是2020年疫情爆發之際，那幾次如果在年線買了後來都會漲，除非年線走平並下彎，就可能產生不利影響，即使短期得面臨外資賣超壓力，但從中長期角度來說，在年線買台積電絕對不吃虧。

此前則有專家提到，台積電有高達8成的持股是外資，因此合理價位應該與美國10年期公債殖利率互相牽制，若以2％殖利率來看，台積電全年配息11元，推估合理價位落在550元左右。