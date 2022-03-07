新光臺灣半導體30 ETF （00904）7日掛牌上市，惟受七大半導體股大砍七家半導體目標價影響，半導體族群慘淪殺盤重災區，龍頭台積電（2330）重挫逾3％、再破580元關卡，市值失守15兆元，掛牌首日表現受盤勢拖累，盤中下挫近4％。

不過，新光臺灣半導體30 ETF基金經理人王韻茹指出，半導體前景仍看好，投資人若欲進行抄底，與其單押個股抄底，不如將資金分批或定期定額投資半導體主題ETF。

烏俄戰線持續延伸，地緣風險升溫，美系外資更針對半導體產業出具最新研究報告，一口氣大刀砍七家台灣半導體廠，獲利預估、目標價均調降，大型權值股台積電、聯發科皆入列。上市半導體類股指數4日重挫3.43％，近期連四黑，台積電最低更下探至577元，大跌逾3％，創去年10月14日來新低，市值失守15兆元關卡。

不過，新光投信董事長劉坤錫強調，台股現階段盤整越久，後市反彈力道越強，建議投資人宜趁戰情膠著階段提早佈局。

新光臺灣半導體30 ETF主要鎖定市值最大前30檔臺灣半導體股，王韻茹指出，台灣半導體產業不受俄烏戰事影響，惟卻受到前波電子股下跌拖累，目前估值已降至合理水準，加上產業具備長線題材，投資人若欲介入卡位，與其單押個股抄底，不如將資金分批或定期定額投資半導體主題ETF，或選擇持有半導體比重較高的科技型ETF，可分散投資風險，降低波動風險。