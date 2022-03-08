台積電自1月股價創歷史新高後，跌至今（8日）收盤價563元，跌幅達17%，然市場對台積電營運展望仍趨樂觀看待，不少散戶趁下跌之際搶進抄底，然股價仍不見反彈，不斷往下抄底的同時，帳面也愈發慘淡，就有1名網友一連抄底4次，看著帳面數字大嘆「實在綠的我發慌」。

台積電1月收683元創歷史新高紀錄後股價一路下殺，截至今日，外資已經連續12天賣超台積電，合計賣超35萬張，使台積電上周五跌破600元關卡，迄今跌勢不減，今日收盤下跌超過2%，以每股563元作收。

雖然外資不斷砍台積電，但也吸引不少散戶搶進抄底，昨日台積電盤中零股交易出現1056萬股巨量，創下歷史新高紀錄，連帶台積電權重占比約47%的ETF台灣元大50（0050）也出現538.7萬股的爆量行情；而今日台積電零股交易量同樣可觀，來到約894.6萬股，0050也有442.6萬股的巨量，顯見台積電暴跌之際，零股交易仍獲不少散戶青睞。

不過1名網友在社群平台Dcard發文訴苦，稱見到台積電這段時間不斷下跌，他也一路進場抄底，然而迄今已經抄了3、4次，每次都是零股交易「百股百股的進」，但帳面數字綠的他發慌，不禁哀嘆「只求戰爭趕快停止」。

貼文一出後，不少也於近日抄底的網友回應，「止不住的綠油油，小抄幾天還在綠」、「60% 的錢都在600元的台積電」、「有人每天跌每天抄嗎」；另外，也有網友建議原PO，可以設定跌了約5%至10%再進場加碼，若僅小跌3塊、5塊就漲回，馬上又由虧轉盈，白話一點即是「抄底一次均價只低個1.2塊的話，有抄跟沒抄一樣」。