台股7日暴跌逾500點，連有「護國神山」美譽的台積電，都大跌超過3%，以576元作收。知名YouTuber「台南Josh」發文自嘲，今天的慘況讓他笑著笑著就哭了，因他上星期才買進台積電，價格為595元，現噴至少1萬9000元，網友笑歪，誇他「反指標果然名不虛傳」。

逐漸走出家暴風波的「台南Josh」，今PO文自嘲「我的頻道會員福利真的超棒的」，因為他上周五以595元的價格買進台積電（張數不明），沒想到今天開盤遇到股災，外資大砍台積電，一口氣跌掉3.19%，以至少一張計算，等於過完周末後，「台南Josh」現虧1萬9。

台積電7日大跌逾3%，不少股民損失慘重。（翻攝台南Josh YouTube）

反指標神蹟再添一筆，引來不少網友留言，「連護國神山都被你嗨到，太狂了」、「國師名不虛傳，你還有買哪一支，我來對做」、「神山不敵國師威力，被嗨掉」、「外資、國師內外夾殺，台積電GG」、「拜託另開股友頻道，專報你買的個股可以嗎」。

本名鄭毓倫的「台南Josh」，之所以被網友稱為「國師」，因凡被他點名看好的球隊、球員，後來都會發生低潮甚至受傷，類似例子不勝枚舉，網友說他是棒球界反指標，功力和籃球界的「糗爺」不相上下，只是沒想到這回連台積電都慘遭「嗨」手。