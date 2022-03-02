第十二集報告老闆來聽聽唯泰老師要來討論越跌越美麗的台北股市，台股還在跌，我可以賣了嗎？大家都在問，我有閒錢現在可不可以進場了？如果我現在要進場，買什麼股票比較安全？

俄烏戰爭、原油價格站穩100，通膨壓力加上美國央行升息，對台北股市是不是真的不好？陳唯泰分析，台北股市有一個非常特殊的利基，每年配發股利政策在2021年，上市上櫃公司總營收超過40兆，總獲利數字超過4.2兆，按照過去經驗，獲利超過4.2兆今年所配發出來的現金股利很有可能會超過2.4兆。

陳唯泰進一步表示，換句話說這2.4兆發出來後，資金最後還是會回到股票市場，所以即便是全球有升息動作，以目前台北股市第二季之後看到的配息金額，不斷發放出來股利活水是有機會幫助台北股市撐住接下來的行情。

接下來從三月份開始，就是所謂升息循環，升息循環對金融股有利。陳唯泰認為，指數一直跌，官股券商一直買，在買超前20名當中，事實上金融股占了絕大多數。

陳唯泰整理這五天官股券商買超超過2千張以上的金控個股，包括新光金、中信金、國泰金、開發金、富邦金、兆豐金、台企銀、玉山金、兆豐金、合庫金、元大金、第一金、台新金，而目前金融股剛好趁著這波拉回。

陳唯泰進一步指出，接下來最好是先避開房貸比重比較高的金控公司，把我們的焦點放在民營金控像國泰金、中信金或者玉山金、富邦金這些過去獲利數字相對不錯的公司。