俄烏戰爭前景未明、美國經濟成長趨緩，但聯準會2022年3月仍將啟動升息以抑制通膨。柏瑞投信表示，長期低利環境加上通膨升溫，近年來愈來愈多人加入存股行列，希望打造穩健現金流、也避免錢愈放愈薄。存股族往往會挑選獲利穩健、能定期配發股利的「普通股」，但如果以「長期持有、穩健領息」角度來看，想要迎戰升息通膨，更應考慮「特別股」。

柏瑞投信指出，以企業資本結構來看，特別股的清償順位優於普通股，因此可優先配得股利，尤其企業獲利衰退時，特別股的股利或許不致於落空。此外，特別股的股利率會於公開說明書事先明定，普通股股利則會隨企業獲利好壞而起伏，故特別股的股利可預期性將優於普通股。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，特別股除了「清償順位」、「股利可預期性」比普通股更優，且擁有「高韌性股價」，觀察過去10年來，特別股不含息的價格報酬常年多在區間內波動、較不受景氣循環影響，且過去即使面臨縮減恐慌、升息縮表及新冠疫情的衝擊，特別股價格也多呈V型反彈、恢復力佳。

此外，存股族最在意的股利率其實也是一大關鍵。尤其在當前通膨高掛的環境，在股價平穩前提下，若能提供優於通膨預期愈多的股利率水準，也意味著資產抵禦通膨的能力愈佳。若放眼海外「特別股」，可望提升股利率潛力。

不過，如果想要存單一「特別股」，不妨定期投資特別股基金，將多個跨國大型、獲利穩健、且平均信評為投資級的優質企業一把抓，可多元分散標的、降低對單一企業的過度曝險，且基金經理團隊也能全天候把關並汰弱留強。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，面對Fed即將升息、縮表，透過聚焦體質穩健的金融公司與現金流能見度高的公用事業、通訊服務業，更搭配浮動利率/固定轉浮動利率標的、公債期貨等，以期降低利率風險，迎戰經濟換檔、寬鬆退場環境，且本基金有提供累積及月配息級別，滿足不同的投資需求。