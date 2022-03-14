美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克周日表示，特斯拉和他的火箭公司SpaceX在原材料和物流方面正面臨巨大的通膨壓力。

馬斯克在其推文中詢問其追蹤者如何預測通膨率，他並轉發了一篇有關於俄烏衝突使大宗商品價格創下2008年以來新高的文章，稱他的公司「並不孤單」。

俄羅斯入侵烏克蘭導致車用金屬價格飆升，從用於車身的鋁、用於觸媒轉化器的鈀，再到電動車電池用的高等級鎳，這些可能都得由車主買單。

儘管金屬尚未成為西方制裁的目標，但基於現下的情勢，部分船運業者和汽車零組件供應商已經刻意避開俄羅斯的產品，這也使得因晶片短缺和能源價格上漲而陷入困境的汽車製造商面臨更大的壓力。

特斯拉上周五股價收跌5.12%，為795.35美元，今年以來已經下跌約25%。

迫於原料成本急升，該電動車龍頭上周宣布其美國的Model Y電動休旅車和「Long Range」版Model 3電動車價格各調漲1,000美元，部分中國製的Model 3和Model Y則調漲1萬元人民幣。