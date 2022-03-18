從這場大流行病、到通膨、再到俄烏戰爭，對投資人而言今年一開始就充滿動盪，而且這些麻煩事似乎不會很快就退散，專家表示，這些重大的宏觀經濟問題加上地緣政治衝突，美股今年年線要收紅封關恐怕並不容易。

GuideStone Capital Management總裁兼投資長David Spika表示，今年股市要實現高報酬的阻力太多。

儘管美股連續三天大漲，但今年以來仍是下跌，道瓊指數今年以來下跌逾5%，標普500指數跌約7.44%，以科技股為主的那斯達克指數跌近13%。

新冠疫情還未結束，居高不下的通膨問題也尚未解決，本來投資人就擔心聯準會今年將開始收緊貨幣政策並加快升息步伐，現在俄羅斯入侵烏克蘭帶動油價飆漲，又進一步加劇了通膨壓力。與此同時，中國爆發新一波疫情，許多地方實施封閉式管理，為市場和經濟帶來更多變數。

Spika表示，我看不出股票有可能帶來正報酬，如果今年股市「只」跌了個位數，那就算是告捷了。

他不認為俄烏危機很快就會結束，就算真是如此，在利率就要走升之際，現在的股票估值也已經過高，「跌個兩位數（百分比）是可能的。過去幾年股市很強，主要是寬鬆貨幣政策所推動，但貨幣政策這個助力即將變成巨大的阻力」。

Homrich Berg投資長Stephanie Lang也贊同「低利時代已經結束」。

Dreyfus and Mellon首席經濟學家Vincent Reinhart表示，聯準會今年可能會多次調升利率以抑制通膨，但問題是於該央行已經拖太久，現在可能面臨停滯性通膨（stagflation），也就是經濟成長變得緩慢，同時物價仍然高漲，任何明白人都會認為現在面臨的衰退風險已經比六個月前更高。他並表示，聯準會在抑制通膨方面已經失敗，未來將不得不採取更激進的舉措。

但也有一些經濟學家認為聯準會的處境雖然艱難，但因為深知其風險所在，所以升息動作不會過大，只有逐步、小幅升息才不會讓經濟急劇放緩，這表示股市最壞的情況可能很快就會過去。

Crewe Advisors合夥人Louise Goudy Willmering表示，如果聯準會過度升息，這將給經濟帶來長期問題，但如果聯準會不要太過激進，我們仍然可以實現經濟增長，經濟不必跌落懸崖。他表示，現在就放棄今年晚些時候市場將反彈的希望仍為時過早，畢竟現在才3月。

但如果大盤真的持續陷入掙扎，Homrich Berg投資長Lang建議可以留意那些以股利取勝的優質避險股票，例如部分消費品公司和醫療保健公司。GuideStone Capital Management投資長Spika則推薦能源股和內需型的小型股，在利率走升的環境中應該也能表現良好。