美國通貨膨脹數據持續飆升，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）日前表示，接下來經評估後若有需求，不排除一口氣升息2碼，再度引發市場出現震盪。有「華爾街狼王」稱號的知名投資人Carl Icahn點出，美國經濟衰退可能即將發生，我們準備好面對市場大量拋售，已經開始做空購物中心和商業房地產。

綜合外媒報導，針對目前的市場情況，Carl Icahn表示，「通膨飆升是經濟的主要威脅，俄烏衝突只會讓我們的預測增加更多不確定性，我認為美國可能會出現經濟衰退，甚至更糟的場面，而這種狀況誰都躲不過。」

Carl Icahn補充說道，「過去幾年來，我們一直在對沖一切，我們對多頭進行強而有力的對沖機制，甚至試圖成為激進投資者以獲得優勢，我們很消極，短期內甚至無法預測未來的走勢。」

對於鮑爾暗示有意一次升息2碼的消息，Carl Icahn提出警告，「我真的不知道聯準會能否實現軟著陸，我認為會有一段艱辛的著陸過程，因為當通膨開始上漲，是一件很可怕的事情。」

事實上，去年底Carl Icahn就曾對居高不下的通膨數據示警，並將問題歸咎政府過度印鈔，種種狀況將讓美股陷入困境。

過去Carl Icahn被認為是市場上的激進投資者，擅長策略性併購企業，手段精準且強硬，目前Carl Icahn身價達158億美元，高居富比士全球富豪榜第124名。