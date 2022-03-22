俄羅斯與烏克蘭軍事衝突未歇，西方各國對俄羅斯祭出經濟制裁，俄羅斯也以退出航太產業反制，不過有專家認為，俄羅斯退出全球航太產業，反而會讓美國企業得利，其中馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX將成為主要受益者。

CNBC報導，專研太空業務的投資研究機構Quilty Analytics近期在產業報告中寫道，「過去幾十年來，俄羅斯與烏克蘭為全球航太產業做出重大貢獻，兩者都是火箭與太空推進技術的強國，提供全球發射服務和引擎系統。」

然而隨著俄烏戰事爆發，西方國家對俄羅斯祭出全面經濟制裁，俄羅斯也撤出航太市場，收回替美國及歐洲組織的發射服務，Quilty點出，美國將是主要受益者，許多衛生都積極尋找發射商，創辦人Chris Quilty甚至直接點名馬斯克（Elon Musk）的SpaceX會是發射市場上最明顯的贏家。

此外，SpaceX的Starlink（星鏈）競爭對手OneWeb周一宣布，終止與俄羅斯 Roscosmos的發射協議後，未來會把旗下衛星的發射工作轉移到馬斯克的公司，預計今年晚些時候就會進行。

Chris Quilty表示，「在發射率創下新高的當下，俄羅斯正退出市場，需要有人接收這種龐大需求，但歐洲的商業模式反而讓他們處於不利地位，因此美國企業將會是受益者。」

對於研究機構看好SpaceX營運能有所成長，馬斯克則說，今年SpaceX 預計發射的入軌需求並不會大幅增加，在俄羅斯退出市場之前，預計今年將發射全球約 65%的衛星進入軌道，「未來可能會提高到70%左右，不會發生重大變化。」