電動車大廠特斯拉周一宣布公司有意再度分拆股票，此消息刺激特斯拉股價大漲8%至1,091.84美元，創下兩個月多月來的新高，特斯拉拆股消息也讓網友們相當興奮，直呼「準備ALL IN特斯拉」、「不管怎麼拆，一樣是1000以下無腦買。」

綜合外媒報導，根據美國證券交易委員會（SEC）文件，特斯拉將在其年度股東大會上要求增加普通股的授權股數，將對公司的普通股進行股票分割。特斯拉表示，董事會已批准管理層的提議，但股票股息還需等最終批准。

如果此次股票順利完成分拆，將是特斯拉自2020年8月進行1拆5後的最新分割計畫，未來員工與投資人將更容易持有特斯拉的股票。對特斯拉而言，增加股票數量能降低散戶投資人的入股門檻，並持續推高公司市值。

投資機構Wedbush分析師Dan Ives表示，當市場對特斯拉與電動車題材的興趣持續升溫，分割股票是一個明智之舉。周一特斯拉股價盤前即漲逾6%，終場收漲超過8%至1,091.84美元。

此事也引起PTT網友們熱烈討論，不少人誇讚特斯拉的操作，「可以all in我特了」、「你說有拆股過怎麼算？一樣是1000以下無腦買」、「一直拆，財富密碼」、「要賺爛了」、「爽，重返榮耀」、「怪不得盤前大漲」、「這考古題阿，每年都出」、「謝謝你，馬投顧」、「複習考古題囉。」