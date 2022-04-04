俄烏局勢牽動市場情緒，本周聯準會將公布3月決策會議紀要，市場期待從中獲得更多有關縮表進程訊息，10年期美債殖利率來到2.397%。美股早盤漲跌不一，道瓊工業指數開低，下跌141點，那斯達克指數上漲約0.8%，推特大漲逾22%。

截至台北時間21點44分，道瓊工業指數下跌141.5點（或0.41%），暫報34676.77點；那斯達克指數上漲113.63點（或0.8%），暫報14375.13點；標普500指數上漲2.75點（或0.06%），暫報4548.61點；費城半導體指數上漲16.39點（或0.49%），暫報3383.03點。

5大科技巨頭齊揚，臉書漲逾2%，蘋果、谷歌、亞馬遜和網飛也有超過1%的漲幅；馬斯克入股推特，持有9.2%推特股份，推特大漲約22%，暫報48.14美元；台積電ADR上漲1.64美元（或1.6%），暫報104.43美元；聯電ADR上漲0.27美元（或3.12%），暫報9.07美元。

國際油價回升，紐約期油漲逾3%，來到每加侖103.14美元；布蘭特期油漲約3%，目前為每加侖108美元。