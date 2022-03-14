互盛電（2433）14日召開董事會通過2021年財務報告，其中2021年第四季稅後淨利1.02億元，每股純益0.7元；累計全年稅後淨利5.49億，每股純益3.8元。會中決議通過配發現金股利每股3.5元，以14日收盤價50.9元計算，現金殖利率為6.88％。互盛今年度股東常會預計於6月8日召開。

互盛在台主要業務為代理理光（RICOH）事務機器的銷售，展望2022年，整體景氣雖有變數，但因疫情後企業數位轉型的需求增加，仍可望帶動景氣穩定成長。互盛為迎接疫後商機，持續專注辦公本業，除鞏固現有顧客基礎外，亦不斷擴大新顧客市場，透過新型商品與服務，包括專業速印機、印後應用商品及AI智能解決方案，以滿足顧客多元需求，並強化辦公節能、環控解決方案及服務，滿足企業在ESG推展的建置。

互盛將擴大零接觸線上行銷、建置虛擬展廳，結合大數據、AI人工智能、IOT物聯網等工具與技術，透過加值整合平台，協助企業數位轉型。

互盛大陸事業主要為事務機器業務，隨著大陸市場景氣復甦，運轉台數持續累積，大陸事業亦將持續貢獻合併營收與獲利。