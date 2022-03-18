劍麟（2228）董事會18日通過去年度財報，去年第四季合併營收8.97億元，稅後淨利0.33億元、EPS為0.44元；累計2021年全年合併營收36.79億元，稅後淨利2.39億元，EPS為3.14元，年增1.41倍。

劍麟董事會通過擬配發現金股息2元，配發率達64％，依18日收盤價68.4元計，現金殖利率2.92％。

展望今年上半年，劍麟表示，目前全球仍壟罩在俄烏危機與供應鏈緊張、車用晶片供給等不確定性風險，劍麟謹慎戒備，積極與主要客戶確定出貨時程、訂單掌握，並致力協調產能配置、優化製程效率等，以期降低營運影響的層度；此外，受惠平均每車安全配備滲透率持續提升，集團持續放大汽車零件事業群營運規模，除了兩岸生產基地保持良好產能稼動率表現，波蘭新廠今年前二月營收也較去年同期明顯成長，劍麟有望隨著產能學習曲線提高，持續精進毛利率及獲利表現。