平和環保2021年EPS5.44元 配4.2元現金股利 17:422022/03/23 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠處理量增加，事業廢水代處理廠平和環保（6771）公告2021年財報，稅後淨利1.59億元，每股稅後盈餘EPS5.44元。董事會決議，今年每股將配發4.2元現金股利。 以平和環保23日股價收盤70.3元計，現金殖利率為5.97％。 聚陽去年EPS 11.2元 今年配發9.5元現金股利 晟德去年EPS 3.6元 大方配股利4元新高 #平和環保 #EPS #元現金股利 #處理量 #事業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 江興鍛去年EPS 2.37元 配發1.5元現金股利及股票股利 18:352022/03/22 財經 宏全去年EPS 6.83元 創高 22:422022/03/22 財經 佐登-KY去年EPS 4.98元 擬配息3.5元 21:122022/03/22 財經 華榮去年EPS 3.27元 創高 04:102022/03/22 證券．權證 和潤3.0啟航 今年EPS拚攻頂 04:102022/03/22 證券．權證 合機電線電纜 去年EPS 1.05元 18:032022/03/22 財經 去年每股賺2.86元 錸寶擬配2元現金股利 04:102022/03/23 證券．權證 智伸科去年大賺一股本 今股價開高走跌 11:232022/03/22 財經 聲寶去年EPS連二年站4元 擬配息2.7元 19:442022/03/22 財經 億泰去年EPS 0.50元 董事會決議不配發股利 18:132022/03/22 財經 《生醫股》晟德超額發股利 每股擬配息2.5元、配股1.5元 17:282022/03/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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