受惠處理量增加，事業廢水代處理廠平和環保（6771）公告2021年財報，稅後淨利1.59億元，每股稅後盈餘EPS5.44元。董事會決議，今年每股將配發4.2元現金股利。

以平和環保23日股價收盤70.3元計，現金殖利率為5.97％。

聚陽去年EPS 11.2元 今年配發9.5元現金股利
晟德去年EPS 3.6元 大方配股利4元新高
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