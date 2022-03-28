來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布本周最幸運生肖，屬馬、蛇、猴、雞、龍的人一整周喜事不斷，無憂無慮，屬猴有大喜事降臨身邊，屬龍桃花運飆漲，單身者有望遇到有緣人。

▍1.生肖馬

屬馬人本周幸運值上升，周四「六合」，周日「三合」，賺錢特別輕鬆，會有好心人幫助，提供財源，很輕鬆獲取大筆錢財。工作上得心應手，事業上能獲得長官信任和支持，薪水將有大幅度的提升。

▍2.生肖蛇

屬蛇人本周生活順心愜意，特別適合進行聚會，一整周無憂無慮，還可迎來更多好運。周五「六合」，周六「三合」，這兩天是幸運日，可把重要的事放在這幾天處理，工作學習更容易做出成績。收入有望增加，財運明顯提高。

▍3.生肖猴

屬猴人本周貴人緣佳，有大喜事降臨身邊。周一「三合」，周二「六合」，事業上有所收穫，不是職位得到提升就是得到難得的深造機會，要努力哦！收入高、存款多，生活品質也提高了，一整周福氣滿滿。

▍4.生肖雞

屬雞人本周迎來財富上的上漲期，可快速盈利，周一「六合」，周二「三合」，得貴人相助，賺得財庫滿滿，手中的錢多起來，日子好起來。好事接二連三，工作也很順利，能發揮自己的聰明才智，升職位，漲薪水。

▍5.生肖龍

屬龍人本周職場上事半功倍，工作狀態積極向上。周五「三合」，周六「六合」，越接近周末運氣越好，有望得到成功。周六「咸池」桃花逢「六合」，單身的屬龍人身邊有異性暗戀，將有很高機率步入戀情。

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