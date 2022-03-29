健喬（4114）29日董事會通過去年財報，合併營收32.34億，稅後淨利3.03億，其中，第四季單季獲利接近1億，全年EPS每股1.02元，大方配發每股1.5元股利（現金0.5元、股票1元）。

健喬在2017至2020年先後併購景德、瑞安、優良並整合銷售團隊與整頓各廠區產能，合併營業毛利由2019年的33％，2020年的37％成長到2021年的40％；2021年合併營業利益較2020年成長64％，已顯現併購在銷售、行銷，通路以及生產的綜效。

此外，健喬也因通路完整，成為全球知名藥廠進入台灣市場的首要合作對象。2021年該公司分別與瑞士諾華大藥廠、美國大藥廠Tolmar及韓國賽特瑞恩製藥簽約合作，持續授權引進知名藥廠學名藥與購買藥證，因此從2021年11月到今年元月連續三個月營收創歷史新高，而今年前兩月營收年成長也有26.3％的亮點表現。

健喬表示，藥業的開發時程遠比其他行業為長，但專利的保護期也長，在產品生命週期的中末期，藥證仍有非常高的市場價值。該公司目前的核心商品都早已超過十年的生命週期，仍然維持市場主導地位，營運穩定。