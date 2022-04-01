樂士未在3月31日提交去年財報，證交所1日先宣布7日起停止買賣。經濟部商業司趕在1日下班前，核准董事長變更登記，等同八位董事及獨董30日召開董事會承認去年財報有效，樂士1日晚間發重訊，公布去年財報，EPS為1.03元。

樂士兩派董事對於經營煤炭進口業務分歧，引發董事長爭奪戰。夏帝投資法人代表律師林耀立等八位董事及獨董，30日召開董事會，解任陳龍發董事長職務，隨即改推舉吳榮傑出任董事長，向經濟部商業司申請辦理董事長變更登記。隨後陳龍發也向經濟部商業司提出異議。李全教派八位董事及獨董，30日召開臨時董事會，承認去年財報及召開股東會等事宜。陳龍發認為，他雖遭解任董事長職務，但經濟部商業司尚未完成變更登記，仍是樂士董事長，董事會應由他召集，31日依計畫召開董事會，卻因人數不足流會，無法無法承認去年財報等議題。

樂士無法在最後期限前，提交去年財報，證交所1日宣布，7日起停止交易。不料，經濟部商業司趕在連假前，完成樂士董事長變更登記為吳榮傑。樂士視同八位董事及獨董30日召開臨時董事會承認去年財報是有效，1日晚間上傳重訊，公布去年財報，去年營收3.24億元、營業利益1.06億元、稅前淨利1.17億元、本期淨利1.13億元、淨利歸屬母公司1.12億元，EPS為1.03元。