玉晶光3月及首季營收 寫歷年同期新高 17:592022/04/07 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到工作天數恢復正常挹注，玉晶光（3406）3月合併營收放光明，以12.36億元，創下歷年同期新高，不但較上月的8.41億元，成長46.97％，也較去年同期8.15億元，增加51.59％。 另首季累計營收33.84億元，亦較去年同期25.61億元，增加32.13％，與單月營收同創歷年同期新高。 玉晶光表示，3月營收較2月走高，主要因為工作天數正常，至於第二季展望，則端看客戶實際拉貨狀況而定。 慧洋-KY首季每股稅前盈餘3.6元 創歷年同期新高 研華3月、Q1營收 齊登歷史新高 #光明 #玉晶光 #歷年同期新高 #較去年同期 #首季營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯茂3月、首季營收 同期新高 04:102022/04/06 證券．權證 京元電矽格 3月營收創歷史新高 17:162022/04/07 財經 毅嘉首季營收17.52億元 7年來同期新高 21:132022/04/06 財經 閎康3月合併營收3.3億 歷史次高 17:162022/04/07 財經 騰輝3月、Q1營收 均創同期新高 18:422022/04/06 財經 創意Q1營收45.14億 創季度歷史次高 18:132022/04/06 財經 耕興首季營收淡季不淡 創單季新高 10:442022/04/07 財經 新普、AES營收 寫最強首季 04:102022/04/07 證券．權證 《半導體》景碩3月營收衝新高 Q1連4季攀峰優預期 07:572022/04/07 財經 研揚3月營收歷史次高 Q2更旺 18:522022/04/06 財經 AES-KY營收連三月登頂 3月營收13.13億元 17:062022/04/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。