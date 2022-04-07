受到工作天數恢復正常挹注，玉晶光（3406）3月合併營收放光明，以12.36億元，創下歷年同期新高，不但較上月的8.41億元，成長46.97％，也較去年同期8.15億元，增加51.59％。

另首季累計營收33.84億元，亦較去年同期25.61億元，增加32.13％，與單月營收同創歷年同期新高。

玉晶光表示，3月營收較2月走高，主要因為工作天數正常，至於第二季展望，則端看客戶實際拉貨狀況而定。