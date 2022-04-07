MOSFET廠力士（4923）公布2022年3月合併營收為1.08億元，由於全球MOSFET市場仍呈現供不應求局面，持續帶動主要客戶保持強勁訂單拉貨力道，挹注力士單月營收表現已連續三月改寫歷年單月新高，並較去年同期的9,226萬元成長17.37％。2022年第一季合併營收達3.17億元，同步繳出歷年單季新高，亦較去年同期成長27.86％。

力士表示，3月、第一季營收表現齊步改寫歷史新高，主要受惠旗下MOSFET成品、尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer兩大業務銷售動能暢旺，其中MOSFET成品業務方面。

展望2022年第二季，除PC/NB、手機等應用領域客戶持續保持良好訂單水準，並看好電源供應器、鋰電池等產業應用主要客戶亦加大訂單量能，尤其，隨著筆電、手機等快充商機持續發酵，帶動充電器產品朝體積小、多孔式、高功率、高效率、以及採用第三代半導體GaN（氮化鎵）、SiC（碳化矽）材料導入等快充規格需求演進。

除力士已有MOSFET 30V系列快充充電器領域銷售實績並持續創造銷售挹注，將規劃預計第二季針對MOSFET 100V系列進行客戶認證送樣階段，有助於進一步堆疊未來電源供應器領域業務訂單表現。

不僅如此，力士為打造公司中長期營運良好發展，已於3月與主要合作晶圓代工廠簽署產能長期供應協議，有助於奠定力士未來業務開拓發展有利基礎，以期創造未來營運保持良好動能。