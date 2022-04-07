遊戲股王鈊象（3293）7日公告3月營收10.13億元，年增1.86％、月增7％，是繼去年10月後再次重返10億元關卡，惟仍未超過去年10月10.2億元表現。累計今年第一季鈊象營收達29.18億元，年增6％，寫下單季歷史新高。
展望2022年，鈊象董事長李柯柱先前表示，除了六大網路遊戲、美國授權業務穩定營運以外，將推出全新休閒遊戲平台、美國市場再推第二授權平台，商用機台則隨疫情趨緩，加上新機種推出，業績開始逐步發酵，全年營收獲利將有望持續穩步向上。
遊戲股王鈊象（3293）7日公告3月營收10.13億元，年增1.86％、月增7％，是繼去年10月後再次重返10億元關卡，惟仍未超過去年10月10.2億元表現。累計今年第一季鈊象營收達29.18億元，年增6％，寫下單季歷史新高。
展望2022年，鈊象董事長李柯柱先前表示，除了六大網路遊戲、美國授權業務穩定營運以外，將推出全新休閒遊戲平台、美國市場再推第二授權平台，商用機台則隨疫情趨緩，加上新機種推出，業績開始逐步發酵，全年營收獲利將有望持續穩步向上。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。