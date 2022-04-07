遊戲股王鈊象（3293）7日公告3月營收10.13億元，年增1.86％、月增7％，是繼去年10月後再次重返10億元關卡，惟仍未超過去年10月10.2億元表現。累計今年第一季鈊象營收達29.18億元，年增6％，寫下單季歷史新高。

展望2022年，鈊象董事長李柯柱先前表示，除了六大網路遊戲、美國授權業務穩定營運以外，將推出全新休閒遊戲平台、美國市場再推第二授權平台，商用機台則隨疫情趨緩，加上新機種推出，業績開始逐步發酵，全年營收獲利將有望持續穩步向上。

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