車市龍頭和泰車(2207)召開線上法說會，今年在一正一負下，和泰車預估今年台灣車市為46萬台，而去年為45萬台，公司預估在手訂單遞延，今年可能陸續出貨。和泰車今年3月營收212.09億元，年減5.07%、月增27.45%。第一季營收602.63億元，年減8.11%、季增8.33%，因疫情缺料仍持續，第一季表現相對緩和。針對晶片缺料緩解問題，和泰車管理本部協理劉松山表示目前還沒有確定時間表，但短期產品不會漲價。

車市龍頭和泰汽車去年合併營收2032.65億元，年增4.31%，稅後淨利162.10億元，年增17.05%，EPS達29.68元，董事會提案擬配發現金股息20元，配發率67.39%，以周二收盤價579元計算，現金殖利率約3.45%。和泰車去年合併營收、稅後淨利、EPS、股息金額均創歷年最高紀錄，也同步締造汽車類股新里程碑。

去年第一季表現仍不錯，但下半年受全球疫情影響供應鏈，特別是進口車衝擊較大，2021年總市場近45萬台，年度減少1.53%。2021年銷售回顧，TOYOTA、LEXUS、HINO合計總登錄15.6萬台，再創歷史新高，並蟬聯20年台灣車市冠軍。乘用車方面，TOYOTA總登錄超越12.6萬台，市佔率28%，其中COROLLA CROSS去年全年登錄4萬675台，為全市場銷售第一，RAV4去年全年登錄2萬5162台，也為進口車銷售第一；LEXUS總登錄超越2萬台，豪華品牌市佔率22%，其中Lexus NX去年全年登錄7069台，為豪華車市場銷售第一，而全新大改款的Lexus NX上市以來已累計超過4000張訂單，預期2022年將再創豪華品牌級距的銷售佳績。

商用車方面，TOYOTA、HINO在3.49噸(含)以上市場登錄9422台，市佔率33.2%，獲得商用車總市場銷售冠軍，刷新和泰商用車在台銷售新紀錄。

2022年市場趨勢展望，在台灣經濟穩定成長、股市/房市持續熱絡、國旅需求旺盛之下，仍有疫情影響零件供給、晶片供應短缺、潛在通貨膨脹風險，一正一負下，和泰車預估今年台灣車市為46萬台，而去年為45萬台，公司預估在手訂單遞延，今年可能陸續出貨。挑戰年販賣目標，小型車15.5萬台(TOYOTA13萬台+Lexus2.5萬台)，市佔率33.7%。商用車部分，2022年商用車市場因受2021年六期法規切替、客戶提前購車的影響，預估市場總台數將下滑；但TOYOTA、HINO商用車仍將持續推進市佔；和泰車挑戰年販賣目標為9000台。

和泰車今年3月營收212.09億元，年減5.07%、月增27.45%。第一季營收602.63億元，年減8.11%、季增8.33%。

2022年登錄實績，因為疫情缺料仍持續，第一季表現相對緩和，TOYOTA三月1萬1599台，LEXUS三月2177台，共1萬3776台，市佔率34.9%；第一季TOYOTA3萬2021台，LEXUS5752台，共3萬7773台，市佔率36.2%。

2022年營運重點，TOYOTA TOWN ACE小商車霸主強勢回歸，去年11月24日展開預購，2月10日全新導入，累計超過6000張訂單；而TOWN ACE VAN追加導入，載貨及載人一網打盡，滿足各式需求及使用情境。