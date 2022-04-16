嘉義市公立幼兒園家長帶孩子到園辦理線上登記情形。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

111學年度嘉義市國小一年級新生於15、16日完成報到及登記，實際報到人數共2369人，預計增加16班；公立及非營利幼兒園也於15、16日登記，預計招收1206名，共有905人登記，包括一般生734名、優先入園生171名。

嘉義市教育處長林立生表示，今年的小一新生設籍人數為2616人，實際報到人數2369人， 編班人數25人編1班，111學年度新生班級數101班，110學年度畢業班級數為85班，因而預估增加16班。

林立生表示，線上報到系統已關閉，目前尚有約240名新生未完成報到，請家長盡快持戶口名簿等資料向學區內學校報到。

另外，嘉義市公立及非營利幼兒園一般生及優先入園幼兒新生登記也於15、16日辦理完，市府教育處表示，111學年度共計20園45班招收新生，預計共招收1206名幼童，至登記截止日共有一般生734名、優先入園生171名登記，總計905名。

林立生表示，因應疫情及提供家長便利多元的登記方式，幼兒新生首次採用線上登記系統，家長可選擇在家線上登記或至現場線上登記，結果有7成家長在家線上登記。