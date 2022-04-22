嘉義縣新增4例本土確診。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣今天新增4例確診案例，其中案44645、案45608是確診者接觸者採檢確診，案45609是從北部返回嘉縣大學的學生，4月19日出現症狀、21日採檢確診，幸未到校上課，匡列16名一起打球的同學；案46473則在他縣市上班，都因出現症狀經PCR採檢確診。

案44645是41歲女性，曾與父母在他縣市參加餐會，因爸爸4月20日確診，匡列採檢確診，4月18、19日皆往返宿舍及上班場所，並至嘉義縣財稅局打球，相關接觸者19人採檢均為陰性，已完成活動足跡清消，並收治隔離。案45608是60歲男性，4月17日女兒1家4口返家探親，4月20日因女婿確診，通知採檢後確診，已收治隔離，沒有嘉縣相關公共足跡。

案45609是22歲男性，自北部返回嘉義縣大學，在外租屋，4月19日出現症狀，4月21日PCR採檢確診，已收治隔離，匡列打球同學16人居家隔離。案46473是28歲男性，在其他縣市上班，4月19日出現症狀，20日休假在家、21日採檢確診，期間往返職場、家中，足跡以外縣市為主。

嘉義縣長翁章梁表示，國內疫情攀升，請鄉親踴躍接種疫苗，且不要挑疫苗品牌，有就打，降低重症機率，嘉義縣會依中央疫苗配撥情形，隨時加開接種服務。

嘉義縣衛生局長趙紋華指出，嘉義縣已啟動居家照護服務，配合中央政策依COVID-19確診者病症程度，調整分流收治原則，如中重症確診者都收治在醫院，無症狀、輕症低風險確診者、2歲以上、70歲以下、無須血液或腹膜透析、無懷孕者，可選擇居家照護。