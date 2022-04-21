【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著時序進入五月，由臺南市政府觀光旅遊局與楠西區公所共同主辦之「2022臺南楠西梅嶺賞螢季」已經開跑，活動期間三周假日每日賞螢人數限量開放1,600人（分2梯次上山，每梯次各800人），採線上實聯制報名及分時、分流上山（16:00-17:00、17:30-18:30）的管制措施。

活動地點伍龍步道前廣場並安排有梅子酒及星空沙畫瓶DIY讓民眾於賞螢前體驗，而楠西區在地協會、農民也擺設梅子等在地農特產，吸引現場民眾採買；下午4點開始民眾陸續排隊報到並入山賞螢，現場也透過廣播宣導請民眾配合戴口罩、量體溫及噴酒精等防疫措施。

▲2022梅嶺-螢火蟲季開跑了。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

今年雨量充足，臺南各賞螢點包含白河南寮、新化林場、南化關山及楠西梅嶺的螢況都很不錯，而梅嶺賞螢季今年是第17年舉辦，來到梅嶺不只能品嚐在地美食滿足味蕾，今年更搭配花季，白天可以先上山欣賞整片雪白油桐花，入夜則可觀賞螢火蟲，非常歡迎各地朋友一同來感受大自然的禮物。

▲到梅嶺賞螢、賞桐花，還有梅子雞特色大餐可享用。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局郭貞慧局長表示，除了楠西梅嶺賞螢季開跑外，臺南其他賞螢區，如白河南寮（2022南寮農村賞螢季，4/3-5月下旬）、新化林場（2022夜觀:森林漫步 螢舞星河，4/2-5/8）、南化關山（即日起-5/10）等由民間自辦之付費賞螢活動也都已陸續展開，均採預約報名及總量管制方式。其中除梅嶺賞螢活動為免費觀賞外，其他區的賞螢活動係採付費導覽方式，以兼顧觀光與生態保育，歡迎民眾到臺南各地賞螢。

▲星空沙畫瓶DIY體驗。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

4～5月很適合來趟充滿生態、美食及文化兼具的臺南生態之旅。搭配晚上賞螢行程，至楠西梅嶺、新化林場、南化關山賞螢的民眾，白天可順遊江家古厝、永興吊橋、玄空法寺、龜丹溫泉、新化老街、虎頭埤風景區、走馬瀨農場、玉井、南化寶光聖堂賞花旗木等周邊景點，再上山吃美食及賞螢，晚上可選擇位於梅嶺的神秘氣場露營區或周邊飯店民宿，泡泡龜丹美人湯；至白河南寮賞螢的民眾，白天可至東山175咖啡公路品嚐咖啡，或享用以咖啡、龍眼入菜特色料理，或至關子嶺吃甕仔雞等山產美食，順遊水火同源、碧雲寺、大仙寺、好漢坡等周邊景點，晚上並可選擇住宿關子嶺，許多溫泉飯店均有搭配白河賞螢活動推出住宿賞螢專案，在賞螢結束後可以住一晚，好好享用獨有的泥漿溫泉。

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