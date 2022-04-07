麗彤生醫（6539）受益調整產品銷售結構與渠道，去年合併營收18.3億元，營業利益4.2億元、稅後淨利3億元，年增率分別為56％與1％，EPS以5.14元創下歷史新高。

董事會決議通過2021年下半年將配發現金股利2.9元、股票股利0.2元，以下半年每股EPS 2.84元為計算基準，配發率達109％，優於上半年水準，加計去年上半年配發每股現金股利1.5元，累計全年每股配發現金股利達4.4元、股票股利0.2元，全年配發率約89％。

董事長張麗綺表示，2021年雖面臨本土疫情影響，惟醫美管理平台通路及官網會員的支持下，產品銷售與美容服務穩健增長，並受益調整產品銷售結構與渠道，推升營業利益4.2億元與稅後淨利3.0億元，年增率分別為56％與1％，繳出全年EPS 5.14元。

由於大健康美麗的剛需仍持續旺盛，加上疫情驅使消費行為轉往線上發展，與網紅經濟之直播導購蓬勃趨勢，麗彤產品銷售渠道朝向多元布局，將持續推出新品，為營收增添成長新引擎。

展望今年，麗彤累計1-2月合併營收3.27億元，與去年同期相當，公司以新創的行銷思維，憑藉品牌、產品與行銷實力，持續擴大品牌流量池，並視市場所需逐步推出新品，隨著新竹DV皮膚管理中心落成與業務擴大營運，搶攻美容服務與保健、保養品市場，今年營運保持成長無虞。