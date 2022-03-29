時碩工業去年合併營收飆史上新高，EPS回升至2.35元，董事會決議每股配發1.18476304元現金股利，股息配發率50.42％。大陸3月疫情嚴峻，時碩大陸無錫廠生產汽車零組件為主，今年起，也開始小量生產醫療用微創手術器械零組件，目前生產、出貨正常，未受上海封城影響。

時碩去年合併營收43.06億元，改寫歷史新高紀錄，年成長約22％；營業利益2.38億元，年增幅54％；本期淨利1.67億元，年成長67％；EPS從前年1.49元回升至2.35元，年增幅58％。

時碩表示，時碩去年產品銷售比重，汽車應用銷售佔比受車用晶片短缺影響微幅下滑，汽車傳動應用佔比為33％、汽車安全氣囊爆發器等應用佔比為17％；自行車、半導體設備與油氣探勘產品零組件主要客戶拉貨力道穩健，工業應用銷售佔比提升至46％；但受Covid-19疫情影響，航太應用訂單雖有回升，但整體營收增加，營收占比反下降至4％。

時碩前2月合併營收8.21億元，年增12.95％，主要成長動能是半導體、高階及電動自行車等工業應用事業，年增幅20％以上。

時碩表示，時碩對未來展望，維持審慎樂觀看法。除原有汽車產業產品與客戶外，已切入韓系與日系車廠供應鏈與新能源車領域。工業應用產品受惠石油需求恢復與區域衝突推升油價、高階自行車與電動自行車需求持續增長，2022年全球晶片缺口仍無法完全滿足，可維持銷售強度。航太市場預期逐步復甦；2022年新增微創醫療器械零組件銷售，是時碩未來成長動能。

時碩強調，時碩持續針對製程與產品結構進行優化並強化供應鏈管理能力。持續投入自動化生產設備、優化內部管理系統和提升管理思維，簡化物料管理流程並降低整體庫存，強化工廠管理效率，以改善毛利率，達成營收及獲利成長的營運目標。