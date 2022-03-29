國喬（1312）去年受惠ABS、PS需求旺盛，產品價格、利差擴大，獲利亮眼，EPS以6.47元創下新高，董事會通過擬配發每股2元現金股利，也改寫30年以來的配發新高，以29日收盤價26.8元計算，現金殖利率約7.46％。

營運表現亮麗的國喬，去年營收225.47億元，營業利益29.12億元，歸屬於母公司業主淨利58.81億元，EPS為6.47元。

國喬表示，去年本業及業外投資均有亮眼成績，大陸的鎮江奇美去年獲利創歷史新高；另外，漳州奇美第一期年產45萬噸ABS項目亦已於去年第四季完工投產，第二期年產35萬噸PS項目預計於今年底試車投產；泉州國亨年產66萬噸PDH、45萬噸PP項目，預計於2023年第三季底試車投產，都將對未來獲利多有挹注。

國喬近期受原料高漲的影響，終端需求趨緩下，SM產品線利差為負數中，即使ABS仍可維持獲利，但整體來看，今年第一季營運將不如去年第四季，目前已公布的前二月營收28.25億元，年減16.89％，第二季雖進入產業旺季，但營運表現續觀察。

法人表示，SM在乙烯、苯仍高價的影響下，目前現貨利差仍為負數，國喬已安排SM廠2月中旬至3月中下旬歲修，減少產量以降低虧損；惟ABS受到大陸白色家電產業因人民幣強勢與港口堵塞問題未解，加上疫情升溫影響，需求呈現疲弱，目前原料端BD、AN報價強勢，也影響ABS現貨利差縮小，但仍維持80美元左右水準，國喬並有漳州奇美新產能加入，擴大銷售量能。

國喬表示，面對詭譎多變的國際局勢，尤其俄烏戰爭引發原油及原物料飆升 等通膨壓力，導致產品轉嫁不易，有信心以穩健經營腳步，注重風險控制，致力創造獲利。