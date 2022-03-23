自行車整車大廠－美利達（9914）集團23日公布2021年財報成果，去年在集團營收與本業毛利率持穩、長期投資收益增加下，獲利大幅增長，稅前淨利高達62億元，年增18.39％，每股稅後大賺15.55元，擬配發8元股息，去年獲利與配息，均創下歷年新高紀錄！

美利達集團2021年合併營收293.44億元，年增8.39％。美利達表示，2021年電動輔助自行車（E-Bike）出貨量受到缺料影響，僅占集團整體營收約三成，今年在供應鏈吃緊影響下，將會策略性把料件重心擺在E-Bike，出貨量占比可往提高到五成以上，對於平均單價、毛利率都會有成長挹注。

展望2022年，美利達表示，全球自行車市場依然供不應求、庫存水位偏低，預期2023年之前仍是賣方市場。受到缺料影響，美利達2021年訂單達成率約在80至85％，2022年力拚90-95％，預期今年整體營運續攀新高仍可期。

美利達雖然訂單滿手，但受到缺料、缺櫃、船運不順等因素影響，部份自行車與電動自行車出貨因此遞延，今年前二月合併營收48.2億元，年減0.18％，仍創同期次高紀錄。