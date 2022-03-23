基於落實2030年使用100％再生能源的目標，元太宣布已正式加入由氣候組織（The Climate Group）與CDP全球環境資訊研究中心所主導的全球再生能源倡議RE100，成為首家承諾2030年即達成RE100的顯示器公司。

為達成2030年之前全球各廠區均能100％使用綠色再生能源的目標，元太將透過全球廠區購買綠電憑證（Renewable Energy Certificates，RECs）或與售電業者簽訂再生能源購電協議 （Power Purchase Agreement，PPA），逐年提高全球廠區再生能源使用比例，預計於2022年底即可超越10％的綠電使用（RE10），2025年達成40％再生能源使用（RE40），並於2030年達成RE100，即全球廠區100％使用綠色再生能源的目標。

根據富時羅素（FTSE Russell）綠色營收2.0數據模型（Green Revenue 2.0 Data Model）之能源管理及效能類別－資訊產品（Energy Management Efficiency IT Process）評析，元太2020年營業收入之99.93％為綠色營收（Green Revenue），對於環境具有正面影響力。

電子紙運用於電子書閱讀器時，相較於LCD平板使用的電力消耗，可減少50倍的二氧化碳排放量；以10吋的電子紙價格廣告牌與LCD顯示器相比，電子紙可減少12,000倍的CO2排放量；若以全台灣6萬4000支數位公車站牌計算，電子紙公車站牌因可以用太陽能系統供電，完全不會產生碳排放，而LCD面板公車站牌則會產生20萬公噸二氧化碳排放。